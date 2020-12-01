Ханты-Мансийск, , 08:58 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 225 случаев.

Основные очаги заражения на 1 декабря: Ханты-Мансийск — 42; Сургут — 36; Нягань — 35; Нефтеюганский район — 17; Мегион — 14; Нижневартовск — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 1 декабря 34 557 случаев. Излечились 29 479 югорчан, 413 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 1 декабря — 1,07.