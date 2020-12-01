Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве 1 декабря ожидается ухудшение погоды, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В мэрии рассказали, что, по данным ГУ МЧС России по Москве, в ближайшие часы ожидается гололедица и мокрый снег.

«Гололедица может затруднить движение транспорта. Автовладельцам следует избегать резких перестроений и торможений», — предупреждают авторы сообщения.

Москвичей призывают быть внимательными, подбирать обувь с нескользкой подошвой, а пожилым горожанам и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем, использовать трость с резиновым наконечником.