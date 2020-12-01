Уфа, , 08:58 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил медиков, работающих в частных клиниках региона, перейти работать в больницы республики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в Башкирии наблюдается кадровый голод в медицинской сфере. С весны текущего года все медики, которые работают в государственных медучреждениях, ведут борьбу с пандемией коронавируса. У них нет возможности просто выспаться, а об отпусках они и не вспоминают.

Забелин отметил, что им на помощь направлены студенты медицинских вузов и колледжей. Несмотря на это, людей не хватает, поскольку очень большой объем работы. Поликлиникам, больницам и бригадам скорой помощи нужны медсестры, санитары, врачи.

Министр здравоохранения Башкирии отметил, что огромным вкладом в работу будет даже подработка на неполный день. Труд медиков будет оплачиваться согласно тарифной сетке с постоянными стимулирующими доплатами.

Забелин попросил всех, кто готов прийти на помощь, обратиться в отделы кадров медучреждений Башкирии.

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