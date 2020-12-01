Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM Жителей Ротсова-на-Дону предупредили об ураганном восточном ветре. Непогода накрыла областной центр 1 декабря, передаёт ИА REGNUM.

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, в течение дня скорость ветра будет достигать до 15−18 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи, падение слабо укреплённых конструкций.

Горожан призывают быть предельно внимательными и обходить стороной рекламные щиты и другие конструкции, деревья. Родителям необходимо максимально исключить пребывание детей на улице. Автовладельцам рекомендуют не парковать машины под деревьями и соблюдать скоростной режим.