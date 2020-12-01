Москва, , 08:55 — REGNUM За десять месяцев текущего года на территории России было зарегистрировано 49 920 заразившихся ВИЧ-инфекцией, что на четверть ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 1 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По итогам 10 месяцев 2020 года, согласно государственной статистике зарегистрировано на четверть меньше новых случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020 год — 49 920, 2019 год — 65 796)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что было обследовано на ВИЧ свыше 28,3 млн жителей России и в нынешнем году данная инфекция преимущественно диагностировалась у граждан в возрасте 30−49 лет (70,9% новых случаев).

Кроме этого, уточняется, что число новых случаев заражения ВИЧ уменьшилось на 23% по отношению к 2019 году, а число смертей из-за СПИД снизилось на 39% по сравнению с 2010 годом.

Отметим, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН.