Катав-Ивановск, Челябинская область, , 08:52 — REGNUM В аптеках Катав-Ивановска Челябинской области наблюдается отсутствие некоторых лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Проверку аптечных сетей провели депутаты регионального законодательного органа и «народные контролёры». По их данным, около 50% препаратов не оказалось в аптеках. У поставщиков есть проблемы с заказом некоторой части лекарств.

Информация о ситуации была передана в Заксобрание для анализа ситуации. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аптеках Южного Урала отмечался дефицит антибиотиков и противовирусных средств.