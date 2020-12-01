Магас, , 08:50 — REGNUM В Ингушетии вновь продлены ограничительные меры в связи со сложной ситуацией по коронавирусу. На этот раз они будут действовать в течение полутора месяцев — до 15 января 2021 года. Указ об этом подписал накануне, 30 ноября, глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

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Так, для снижения возможности заражения большого количества граждан в Ингушетии ограничена работа организаций общественного питания. Им не разрешено принимать свадебные мероприятия с участием более 100 гостей при условии, что площадь помещения менее 400 кв. м. При этом время работы ограничивается 21:00.

Кроме того, продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, продолжает действовать рекомендация о сохранении удаленного режима работы для 30% сотрудников организаций и предприятий всех форм собственности.

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