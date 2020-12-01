Омск, , 08:46 — REGNUM Работники Медицинско-санитарной части №4 (МСЧ-4) в Омске жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты. Об этом 30 ноября заявила дочь погибшей от COVID-19 лаборантки МСЧ-4 Елена Лютикова в Ленинском районном суде Омска.

Лютикова обратилась в суд с требованием взыскать моральный вред в связи со смертью матери Екатерины Лютиковой от профессионального заболевания. Истец утверждает, что медики не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Интересы МСЧ-4 в суде представлял Дмитрий Филатов.

По его словам, заражение произошло по причине нарушения правил техники безопасности. «Возможной причиной заражения указывается несоблюдение правил личной гигиены», — считает представитель больницы. Он также отметил, что в результате проверок МСЧ-4 в июле не выявлено нарушений в обеспечении средствами индивидуальной защиты.

Судья обратила внимание, что в мае в лаборатории МСЧ числились 74 штатные единицы, а на остатке находилось всего 20 костюмов. Филатов не смог ответить на это замечание. Он заявил, что в конце июля Роспотребнадзор не выявил нарушений. Вместе с тем он не смог представить журналы учета СИЗ за май.

Елена Лютикова сказала, что в апреле и мае больница не выдавала сотрудникам костюмов. «Они ходили до апреля без одноразовых масок. Мама шила из марли себе одноразовые маски дома», — сказала истец. Она выразила готовность показать фотографии в доказательство своих слов.

«Сколько людей у них в больнице заразилось! Они до сих пор болеют. Они до сих пор говорят о том, что они в лаборатории сидят без средств индивидуальной защиты!» — добавила Лютикова.

Она предположила, что часть сотрудников не пришли в суд, так как боятся увольнения. Дочь покойной сказала, что руководство больницы неоднократно обвиняло медработников в несоблюдении личной гигиены.

Повторное заседание суда назначено на 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборант омской МСЧ-4 Екатерина Лютикова скончалась 27 мая 2020 года. Женщине было 59 лет. Ранее комиссия признала, что заражение произошло на рабочем месте.

Однако руководство больницы настаивает на том, что заражение лаборанта с 35-летнем стажем произошло в результате несоблюдения техники безопасности. Екатерина Лютикова стала первой жертвой COVID-19 среди медиков в Омске.

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