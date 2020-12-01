Яунде, , 08:56 — REGNUM Адвокаты в Камеруне начали «бойкот всех судов» в знак протеста против «жестокости полиции», передает ВВС Africa со ссылкой на заявление председателя Совета адвокатов Камеруна.

Эваристус Морфо заявил журналистам в столице страны, Яунде, что представители адвокатуры подвергаются систематическим репрессиям. Он подчеркнул, что забастовка будет продолжаться в течение следующих пяти дней.

Ранее в этом месяце сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении нескольких адвокатов, которые пытались добиться залога для своих коллег, которые были арестованы по обвинению в коррупции.

В ходе столкновений с полицией были арестованы еще два адвоката, позже они были приговорены к шести месяцам тюрьмы условно.