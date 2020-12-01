Лондон, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 12 330 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 629 657.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 в Великобритании скончались 205 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 66 713.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 40 756 444 теста на коронавирус, 219 899 из которых — за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 12,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.