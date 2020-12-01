Абакан, , 08:35 — REGNUM Наибольший прирост случаев заражения коронавирусом за ноябрь среди регионов Сибирского федерального округа отмечен в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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За месяц в регионе число носителей увеличилось на 73%, или на 5,1 тыс. человек. Это сильно выше не только средних показателей по Сибири, но и по стране в целом. Так, в Республике Алтай, занявшей второе место в СФО, прирост составил 51%, а в среднем по округу — 39%.

«В ноябре Хакасия перешагнула порог в 12 000 заболевших, их число удвоилось всего за месяц. Суточный прирост в течение всего месяца постепенно увеличивался», — отметили в правительстве.

Максимальный прирост случаев заражения зарегистрирован 27 ноября, когда диагноз подтвердился у 183 человек.

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