Магас, , 08:35 — REGNUM В Ингушетии продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничение на проведение всевозможных досуговых, культурных и спортивных мероприятий введено до 15 января 2021 года указом главы республики Махмуда-Али Калиматова от 30 ноября, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

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"Согласно изменениям, внесенным сегодня в указ главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности», запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 января включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, исходя из того, что на этот период времени попадают новогодние праздники, можно сделать вывод, что масштабных торжеств по поводу встречи Нового года в Ингушетии не будет.

Помимо этого ограничения, указом главы республики продлен запрет до 15 января на работу учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи. Исключения сделаны лишь для учреждений дополнительного образования.

Напомним, ранее об отмене мероприятий по поводу празднования Нового года заявили власти Ставрополья.

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