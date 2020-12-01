Оренбург, , 08:33 — REGNUM Оренбургская область в 2020 году впервые приняла участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6−11-х классов «Билет в будущее». Его участниками стали около 20 тыс. школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

«Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Региональным оператором стал Медногорский индустриальный колледж.

По 43 компетенциям на 25 площадках проекта проведено 147 профессиональных проб начинающего уровня, 530 профессиональных проб продвинутого уровня в очном формате и 207 онлайн-проб продвинутого уровня участников тех муниципальных образований, где отсутствуют профессиональные образовательные организации.

Погружение в профессиональную деятельность осуществляется под руководством наставников на практических мероприятиях (профессиональных пробах). Участник проекта получают индивидуальные рекомендации по построению дальнейшей образовательной траектории, что помогает школьникам наиболее успешно реализоваться. Все мероприятия проекта «Билет в будущее» проводятся бесплатно.

Для обеспечения качественного уровня реализации проекта 98 наставников прошли обучение в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по социальной политике — министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова отметила, что за период реализации проекта получено множество положительных отзывов от школьников и их родителей. «Это уникальная возможность для ребят, особенно из отдалённых районов области, определить сферу профессиональных интересов, проявить свои способности и склонности», — сказала она.