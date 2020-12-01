Пенза, , 08:46 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались двое мужчин и одна женщина. Таким образом, по состоянию на 1 декабря всего погибли 243 человека. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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50-летняя пациентка страдала ожирением II степени. Лечение 83-летнего мужчины осложнял сахарный диабет 2 типа. Третья жертва ковида — 62-летний мужчина. Он имел несколько сопутствующий патологий — атеросклероз аорты, коронарных артерий, артериальная гипертензия.

Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в медицинских организациях Пензенской области для повышения доступности диагностики и лечения COVID-19 организованы амбулаторные центры. После обследования пациентов проконсультируют врачи и определят дальнейшее их лечение.

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