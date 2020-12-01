Майкоп, , 08:32 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) открыли в Адыгее для анализа жалоб и обращений, которые поступают от жителей региона в различные ведомства и госучреждения. В центре уже начата работа по семи отраслям, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

В настоящее время ответственность за рассмотрение поступающих в ЦУР сообщений закреплена за 16 исполнительными органами власти Адыгеи и девятью органами местного самоуправления. Уже начата деятельность по отраслевым блокам в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, дорожного хозяйства, транспорта, энергетики, ЖКХ и твердых коммунальных отходов.

Запросы, поступающие по различным информационным каналам, в том числе через соцсети, будут ежедневно обрабатываться, анализироваться и доводиться до руководителей министерств и ведомств с конкретным сроком исполнения. В дальнейшем планируется расширить перечень категорий обращений граждан и подключить к решению вопросов госучреждения, включая учреждения социальной сферы и МФЦ.

Отмечается, что кадровый состав центра сформован на конкурсной основе. Сотрудники соответствующих ведомств в органах власти республики также прошли обучение по взаимодействию с ЦУР.