Москва, , 08:24 — REGNUM В Москве 1 декабря ожидается похолодание, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием волнового холодного атмосферного фронта, вдоль которого протянется шлейф снеговой облачности и стартует похолодание», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха при этом окажется около нулевой отметки, в Подмосковье воздух прогреется до двух градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.