Махачкала, , 08:21 — REGNUM Бывший начальник лечебно-исправительного учреждения в Махачкале предстанет перед судом за попытку незаконно организовать условно-досрочное освобождение (УДО) для пятерых осужденных. Также ему вменяется в вину причастность к хищению бюджетных средств, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, в 2017—2018 годы начальник колонии написал положительные характеристики на пятерых осужденных, которые имели неоднократные дисциплинарные взыскания при отбывании наказания. Эти характеристики в дальнейшем могли им помочь выйти на свободу по УДО.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый и бывший начальник финансово-экономического отдела управления ФСИН по Дагестану похитили свыше 1,6 млн рублей бюджетных средств. Деньги эти были предназначены для выплаты премий сотрудникам колонии.

Фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.

Читайте также: Сотрудники колонии в Дагестане похитили почти 20 млн рублей