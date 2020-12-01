Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбургской области студентам ссузов до особого распоряжения продлили дистанционный формат обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

Ведомство издало приказ 30 ноября. По итогам заседания оперштаба по борьбе с COVID-19. Согласно документу. Реализация программ среднего профессионального образования со 2 декабря и до особого распоряжения осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения. Исключение составит проведение промежуточной аттестации и программ производственной практики.

Напомним, ранее студентов ссузов перевели на дистанционное обучение со 2 ноября. предполагалось, что дистанционка продлится до 15 ноября, затем — до 1 декабря.

Добавим, что в регионе стабилизируется эпидситуация. В настоящее время на дистанционном обучении ученики пятых-десятых классов общеобразовательных школ. На очное обучение переведены выпускники, ученики начального звена, а также малокомплектные школы.

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