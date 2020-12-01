Москва, , 08:19 — REGNUM В России с 1 декабря вступает в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих жителей страны.

Медицинские работники получат возможность через портал «Госуслуги» подать жалобу на отсутствие специальных выплат за работу с зараженными коронавирусом. Речи идёт о доплатах, которые правительство назначило с 1 ноября. С 1 декабря жителям России, имеющим право на льготы, будут приходить на портал «Госуслуги» уведомления о положенных социальных услугах и выплатах. До этого узнавать о своем праве на ту или иную льготу граждане должны были самостоятельно. С 1 декабря в России начинает работать информирование о задолженности по налогам, штрафам и пеням по СМС или электронной почте. Тем, кто желает получать такие уведомления, необходимо будет заполнить специальную форму в личном кабинете на сайте налоговой. Без согласия СМС и письмо на электронную почту приходить не будут. С 1 декабря в водительские удостоверения (ВУ), паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации ТС внесут изменения. Так, название ВУ, которое располагается в верхней части лицевой стороны документа, будет написано на трех языках: русском, английском и французском. В ПТС появятся данные о количестве мест для сидения, кроме водительского, а также о допустимой максимальной массе и проводимых ранее проверках МВД. В СТС появятся данные о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях. С 1 декабря граждане России, работающие в нескольких организациях, получат возможность оформлять только один электронный больничный. С 1 декабря льготные категории граждан смогут покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно уже с учетом положенной им скидки. Ранее им приходилось ехать на вокзал и лично предъявлять документ, подтверждающий льготу.

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