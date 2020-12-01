Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM Правительство РФ выделит регионам ещё более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи за работу с коронавирусными пациентами. Камчатка дополнительно на эти цели получит более 97 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Как только деньги поступят на Камчатку, мы сразу же начнём распределение средств между лечебными учреждениями, а там, в свою очередь, главврачи начнут распределять между медицинским персоналом, попадающим под указанные в распоряжении категории», — уточнил министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, технический доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с COVID-19, получили все регионы России, сообщил 30 ноября журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.