Нью-Йорк, США, 1 декабря 2020, 08:16 — REGNUM Во время конфликта в Йемене, который продолжается уже на протяжении пяти лет, погибли в общей сложности 233 тыс. человек. Об этом 1 декабря сообщает Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.
«Конфликт в Йемене уже унёс жизни 233 тыс. человек», — говорится в сообщении управления на странице в соцсети Twitter.
Также в нем подчеркивается, что данное количество погибших является «ошеломляющим» и неприемлемым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый телефонный разговор провели Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и кандидат в президенты США Джозеф Байден.