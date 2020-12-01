Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Во время конфликта в Йемене, который продолжается уже на протяжении пяти лет, погибли в общей сложности 233 тыс. человек. Об этом 1 декабря сообщает Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

«Конфликт в Йемене уже унёс жизни 233 тыс. человек», — говорится в сообщении управления на странице в соцсети Twitter.

Также в нем подчеркивается, что данное количество погибших является «ошеломляющим» и неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый телефонный разговор провели Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и кандидат в президенты США Джозеф Байден.