Хабаровск, , 08:20 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили вопросы обеспечение врачей транспортом и горячим питанием. Подключиться к решению проблемных ситуаций, как обычных жителей, так и бизнес, призвал врио губернатора Михаил Дегтярёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19. Большой объём работы взяли на себя волонтёры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края.

«При этом транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медработникам. Такая поддержка будет очень своевременной», — поддержал и. о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Социальные работники и волонтёры помогают пожилым людям, инвалидам с доставкой товаров первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Довези врача» запущена в Адыгее по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Несколько десятков добровольцев с личным автотранспортом по заявкам поликлиник помогают медикам, привозят их к пациентам, а также доставляют лекарства больным с COVID-19.