Самара, , 08:10 — REGNUM 44% от всей численности населения Самарской области привито от гриппа в регионе. Об этом 31 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент прививки от гриппа получили 73,5% от запланированного количества местных жителей. Чиновники утверждают, что вакцинация от гриппа помогает смягчить заболевания COVID-19.

Сообщается, что на текущий момент более 7,5 тысяч амбулаторных пациентов в COVID-19 получили бесплатные лекарства. Ежедневно доставляют лекарства от 500 до 1000 таким пациентам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 ноября по области за сутки было выявлено 254 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области более 1 млн жителей привили от гриппа