Оренбург, , 08:04 — REGNUM В Оренбурге водитель маршрутного автобуса выставил из салона пассажира без маски. Видео размещено в интернете.

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Очевидцы утверждают, что выдворенный мужчина был пьян и отказывался надевать защитную маску. Водитель покинул свое рабочее место, вытолкнул пассажира, а затем вынес мужчине из автобуса сумку. Другие пассажиры поддержали действия водителя.

Напомним, в регионе из-за ухудшения эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в местах массового скопления, в общественном пассажирском транспорте действует масочный режим.