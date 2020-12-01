Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 19 425 случаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 14 334 человека, в том числе 282 за сутки. На лечении в стационарах остаются 2159 пациентов с COVID-19. 115 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, 54 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2938 коек, занято — 2159, свободно — 779 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,5%», — добавили в штабе.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 438. За последние сутки скончались семеро носителей, страдавших также тяжёлой сопутствующей патологией.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 1 декабря в Бурятии разрешено возобновить работу предприятиям в сфере торговли, общепита, а также потребительских услуг. При этом запрет на массовые мероприятия накануне был продлён до 31 января.

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