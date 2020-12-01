Кемерово, , 08:02 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 декабря, за прошедшие сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 175 случаев.

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«Кемерово — 41, Новокузнецк — 40, Междуреченск — 33, Мыски — 13, Белово — 12, Беловский МР — восемь, Топкинский МО — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — три, Прокопьевск — три, Калтан — два, Кемеровский МО — два, Юргинский МО — два, Киселевск — один, Новокузнецкий МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняет опертаб. За это же время 211 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 21 123 случая заражения коронавирусом, 17 463 человека выздоровели, 381 пациент скончался, медицинскую помощь получают 3279 пациентов с диагнозом COVID-19.