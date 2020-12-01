Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирске с cегодняшнего дня, 1 декабря, маломобильные горожане могут бесплатно воспользоваться услугой социального такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В администрации уточнили, что услуга предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом, с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками.

«Воспользоваться услугой социального такси могут в первую очередь дети-инвалиды (с сопровождающим), инвалиды первой и второй группы, инвалиды третьей группы старше 70 лет, горожане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам люди. Максимальная продолжительность одной поездки — четыре часа», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Бесплатное такси будет работать в Декаду инвалидов — с 1 по 10 декабря.