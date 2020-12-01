Нью-Дели, , 07:50 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9,46 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

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В частности, за 30 ноября на индийской территории выявили 31 118 инфицированных. Таким образом, к началу декабря в Индии подтверждено 9 462 809 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 435 603 активных случая заболевания COVID-19. В Индии уже смогли выздороветь 8 889 585 пациентов, их выписали из медучреждений. Еще 136 621 пациент с болезнью не справился и скончался.