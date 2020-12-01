Хабаровск, , 08:02 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом, это на пять положительных тестов меньше, чем накануне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске из общего числа заболевших — 306 случаев. В ковидных госпиталях развернута 3291 койка, свободны 409.

На лечении находится 30 тяжёлых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

На 1 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 24 570 носителей инфекции, выздоровели 17 373 (+449 за сутки) человек, летальных случаев за последние 24 часа нет, всего не справились с болезнью 157 жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске умерла главный врач одного из ковидных госпиталей Вера Пак.