Буэнос-Айрес, , 07:30 — REGNUM В Аргентине за минувшие сутки выявили 5726 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

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Таким образом, в стране с начала пандемии подтвердили 1 424 533 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 30 ноября на аргентинской территории скончались 257 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Аргентине достигло 38 730 человек.

Отмечается, что в Аргентине уже смогли выздороветь 1 257 227 пациентов. При этом минздрав страны фиксирует снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ведомстве отметили, что уже работают над тем, чтобы ослабить карантинные ограничения, однако об окончании пандемии говорить пока преждевременно.