Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Оренбургской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом за ноябрь выросло на 32% (5612 человек). Темп прироста заболеваемости в регионе снизился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, такой же процент прироста зафиксирован в Саратовской области и Башкирии, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Динамика распространения COVID-19 в регионах ПФО ИЦК

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В ПФО самый высокий процент месячного прироста в Пермском крае — 53%, на втором месте — Кировская область (52%), на третьем месте — Удмуртия — (51%). Самый низкий темп распространения коронавирусной инфекции по итогам месяца в Татарстане — 23%.

Доля Оренбургской области в общем количестве выявленных случаев заражений коронавирусом в ПФО за месяц не изменилась и составляет 8%.