Киев, , 07:22 — REGNUM Введённый на Украине запрет российских телеканалов не поддерживают 47,3% жителей, говорится в результатах опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

Напротив, ограничительную политику властей поддерживают 45,6%. Похожее отношение жители Украины выразили в связи с запретом социальных сетей (за — 42,6%, против — 48,1%) и запретом «отдельных артистов и некоторых российских фильмов» (за — 50,1%, против — 42,2%).

Свою позицию респонденты объясняют, с одной стороны, ошибкой властей, которая «приводит лишь к ограничению прав граждан», с другой — необходимым шагом для защиты государства.

Опрос проводился в период с 18 по 26 ноября 2020 года. В нём приняли участие 3040 украинских граждан.

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