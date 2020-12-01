Челябинск, , 07:20 — REGNUM В Челябинской области родители воспитанников детских садов не смогут попасть на новогодние утренники. Об этом заявила журналистам первый замглавы регионального минобразования Елена Коузова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Она отметила, что такие мероприятия запланированы в замкнутом пространстве и там будут одна из групп и сотрудники учреждения. Родителей не пустят внутрь, чтобы избежать риска передачи инфекции.

Впрочем, один из взрослых может организовать запись утренника на видео и затем поделиться ею с родителями. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году новогодние мероприятия проводятся в усечённом виде. Причиной этого стала пандемия коронавируса.