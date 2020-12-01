Кемерово, , 07:09 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло пробы воздуха в Кемерове и Новокузнецке по 17 загрязняющим веществам. По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, что ранее в трёх городах Кузбасса был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

Читайте также: Власти Кузбасса объяснили режим «чёрного неба» месторасположением

Так, в Кемерове установлено превышение нормативов: на территории Центрального района — 3,4 бенз (а)пирен; на территории Заводского района — 3,4 бенз (а)пирен, углерод (сажа); на территории Кировского района — 3,4 бенз (а)пирен, углерод (сажа). В Новокузнецке превышение составило: по Центральному промузелу — 3,4 бенз (а)пирен, углерод (сажа); Кузнецкому промузелу — 3,4 бенз (а)пирен; Северному промузелу — 3,4 бенз (а)пирен.

Для снижения влияния загрязнений атмосферного воздуха на здоровье региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало кузбассовцам не заниматься спортом и тяжёлым физическим трудом на открытом воздухе; по возможности избегать длительных прогулок на улице; не проветривать жилые помещения; пить больше жидкости и ограничить использование личного автомобильного транспорта.