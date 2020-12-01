Екатеринбург, , 07:04 — REGNUM В Екатеринбурге начинается монтаж главной новогодней ёлки города. Она разместится традиционно на Площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В обычные дни на этом месте находится парковка для автотранспорта. Однако в ноябре его огораживают и возводят ледовый городок. Так произошло и в этот раз. Основание будущей ёлки уже смонтировано. В ближайшее время её создадут целиком.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча 2021 года пройдёт в условиях действия режима повышенной готовности. Причиной стала пандемия коронавируса. Сказалось это и на ледовых городках. В ряде территорий власти решили отказаться от традиционного формата, чтобы свести к минимуму риски скопления народа.