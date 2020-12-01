Лондон, , 07:04 — REGNUM Две вакцины от нового коронавируса могут быть зарегистрированы в ближайшие недели в Великобритании, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

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Он надеется, что регулирующие органы королевства дадут соответствующее разрешение. Премьер-министр пояснил, что этими двумя вакцинами являются препарат, созданный совместно американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также вакцина, разработанная британско-шведской корпорацией AstraZeneca.

По его словам, правительство Великобритании планирует, что до Рождества все вопросы по согласованию этих вакцин внутри страны будут решены.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября телеканал CBC распространил информацию о том, что британские вирусологи положительно оценили российскую вакцину «Спутник V».

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