Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Владельцы новой консоли PlayStation 5 начали жаловаться на то, что их устройства буквально «притягивают» грязь и пыль. Об этом 1 декабря сообщил портал Game Rant.

В частности, пользователь форума Reddit, известный под ником Engelus, опубликовал фотографию, на которой запечатлена PS5 с «рисунком» из пыли. Некоторые комментаторы стали шутить по поводу того, что Engelus плохо обращается со своей консолью, однако другие подтвердили, что PS5 действительно быстро грязнится и что потом её сложно отмывать из-за текстуры пластика.

Ряд пользователей предположили, что причиной проблемы может являться мощный вентилятор консоли. Sony пока никак не отреагировала на эти жалобы.

Напомним, в России PlayStation 5 начали продавать 19 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony пообещала до конца 2020 года частично решить проблему дефицита консолей.

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