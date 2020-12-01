Якутск, , 07:04 — REGNUM В Якутии власти обеспечивают инфраструктурой земли, выданные по программе «Дальневосточный гектар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

Читайте также: Госдума ускоряет досрочное получение «дальневосточного гектара»

Так, исполнителем получено разрешение на ввод в эксплуатацию подъездной дороги общей протяженностью 740 метров в Нюрбинском район, где расположены в селе Антоновка 22 земельных участка.

Кроме того, к электрическим сетям установлены комплектно-трансформаторные подстанции, протянуты воздушные линии электропередач.

На этих бесплатных гектарах получатели готовы не только развивать индивидуальное жилищное строительство и вести личное подсобное хозяйство, но и использовать «дальневосточный гектар» под сельхозугодья.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, которым предлагается расширить перечень случаев досрочного предоставления «дальневосточного гектара».