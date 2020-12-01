Анадырь, , 06:58 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин принял участие в пленарном заседании «Арктика и Антарктика — территория устойчивого развития, гармонии природы и человека» в рамках Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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В своём выступлении на форуме Роман Копин предложил совершенствовать нормативную базу по вопросам природопользования в Арктике в целях содействия экономическому развитию региона. В частности, включить в нацпроект «Экология» софинансирование строительства объектов ТКО из федерального бюджета.

По словам губернатора Чукотки, в регионе необходимо создать 41 объект до 2024 года.

«Актуальный вопрос — создание объектов по обработке, сортировке, захоронению ТКО и их доставка из отдалённых труднодоступных районов. Это высокозатратные проекты и они не привлекательны для бизнеса, здесь необходимо софинансирование из федерального бюджета. Кроме того, остаётся нерешённым вопрос возможности строительства полигонов ТКО на расстоянии менее 15 км от контрольной точки аэродрома. Ограничения касаются использования объектов, способствующих массовому скоплению птиц в этой зоне, в том числе нельзя размещать и объекты ТКО. Видим решение в строительстве современных объектов ТКО по типу крытых ангаров, предварительно согласовав с Росавиацией», — предложил Роман Копин.

Губернатор также акцентировал внимание на введение моратория на искусственное лесовосстановление в автономном округе.

«Действующее законодательство затрудняет реализацию инвестиционных проектов в связи с невозможностью обеспечить лесовосстановление искусственным или комбинированным способами. Драйвер развития региона — добыча полезных ископаемых. При этом в числе приоритетов сотрудничества с инвесторами всегда остаётся обеспечение экологической «чистоты» проектов, сохранение хрупкой экосистемы Севера, поддержка и развитие традиционных видов хозяйствования КМНС», — пояснил глава Чукотки.

Копин напомнил, что принята в эксплуатацию первая в мире плавучая атомная станция в Певеке. Она стала «сердцем» модернизируемого Чаун-Билибинского энергоузла, обеспечив высочайший уровень экологической безопасности. Здесь развивают экологическую энергетику на основе сжиженного газа, энергии ветра и солнца. В результате 46,5% электрогенерации даёт чистая энергетика, 14% в топливном балансе занимает газ, на 11% сокращены вредные выбросы.

Остановился Роман Копин и на необходимости создания научно-исследовательской инфраструктуры, востребованной для реального сектора экономики. Он рассказал о планах по открытию в Анадыре Арктического научного центра, цель — предоставление услуг в сфере научных исследований.

Международный арктический форум «Дни Арктики в Москве» проводится с 2010 года. В год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, форум назвали «Дни Арктики и Антарктики в Москве», а его программа дополнилась вопросами антарктической тематики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев предложил провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит.