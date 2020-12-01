Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Специалисты новосибирского горзеленхоза обработают хвойные деревья антивандальным раствором. Это делается для предупреждения несанкционированной вырубки, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

«Традиционно в канун Нового года городские озеленители усиливают меры по сохранению символов праздника от несанкционированной вырубки», — уточнили в горадминистрации.

Сотрудники горзеленхоза обработают специальным раствором сосны, кедры и ели. Его нанесут на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах.

Отмечается, что через два месяца следы от средства полностью исчезают, но в тёплом помещении оно начинает издавать резкий неприятный запах.