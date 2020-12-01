Скопье, , 12:34 — REGNUM В понедельник, 30 ноября, ряд военных врачей и медицинских сестер пришли на помощь гражданскому медперсоналу Северной Македонии в борьбе с пандемией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, переход военных врачей на гражданскую службу стал возможен после провозглашения режима кризисной ситуации в стране 20 ноября. Режим был введен на 30 дней, однако рассматривается возможность его продления.

В настоящее время в Северной Македонии выявлено уже свыше 60 тысяч носителей коронавируса, при том что в соседней Греции, население которой почти в пять раз больше, выявлено только 105 тысяч носителей. От последствий COVID-19 скончались более 1700 человек. Страна занимает первое место в Европе по числу смертей от COVID-19 на миллион населения.

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