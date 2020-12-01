Богота, , 06:17 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8430 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 316 806. Также за 30 ноября на колумбийской территории скончались еще 182 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 36 766 человек.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке распорядился продлить в стране действие режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения в стране продлены до конца февраля 2021 года.