Приштина, , 17:07 — REGNUM Международный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, в Косово отмечают с парадоксальной статистикой — за год не зарегистрировано ни одного носителя ВИЧ-инфекции. Однако связано это с тем, что инфекционная клиника Косово с марта этого года, когда в Косово были выявлены первые носители COVID-19, просто не проводит тесты на ВИЧ из-за перегрузки лаборатории.

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Журналистам албанского новостного агентства Telegrafi об этом рассказал глава Косовской ассоциации людей, живущих с ВИЧ, Альбан Джонбаляй.

Инфектолог Мурат Мехмети, занимающийся лечением людей, у которых был выявлен ВИЧ, в инфекционной клинике, признал, что «в связи с пандемией имели место перебои в том, что касается регулярных тестов» и высказал надежду на то, что ситуация изменится в декабре, однако, по его словам, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

По словам Мехмети, для ВИЧ-инфицированных визит в клинику, полную зараженных коронавирусом, будет опаснее задержки теста.

Всего на территории Косово проживает 40 человек с диагнозом СПИД.

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