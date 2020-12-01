Афины , , 06:07 — REGNUM Национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY 30 ноября сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1044 носителя коронавируса. причем девять были зарегистрированы при въезде в страну.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 105 271. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 600 человек, причем 581 пациент уже покинул отделение интенсивной терапии.

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 85 человек. Всего скончались 2 406 пациентов.

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