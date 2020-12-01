Ульяновск, , 05:45 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением в настоящее время находятся почти 14 тыс. человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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По оперативным данным, в Ульяновской области за последние сутки заражения коронавирусом предварительно подтверждено у 254 человек — общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 27 855.

С начала пандемии в регионе проведено 451,3 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении почти 425,4 тыс. человек. По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением находятся 13 954 человека.

Отметим, что ранее в Ульяновской области в пилотном режиме начал работу единый кол-центр 122 по вопросам COVID-19. В настоящее время он работает с 8 до 20 часов, после отработки «пилота» он перейдёт в круглосуточный формат. В работу службы включат и ведомственные горячие линии.