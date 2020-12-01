Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Игрокам космического симулятора Star Citizen, желающим приобрести новый корабль RSI Perseus, придётся выложить $600. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что Perseus кажется продуманным и мощным кораблём, который, как отмечают разработчики, «способен уничтожать голиафов субкапитального класса». Корабль имеет мощную систему вооружения и расширенный грузовой отсек, в который помещается планетарный вездеход. Однако, как отмечает автор статьи, не вполне понятно, почему за всё это игроки должны будут выложить столь немалую сумму.

Напомним, проект Star Citizen находится на этапе альфа-версии с августа 2013 года. За всю историю своего существования разработчики из студии Cloud Imperium Games смогли при помощи краудфандинга привлечь инвестиии в размере более $333 млн.

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