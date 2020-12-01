Хараре, , 05:27 — REGNUM В Зимбабве общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и защиты детей страны.

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В частности, за 30 ноября на территории этой африканской страны выявили еще 84 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Зимбабве выявили 10 034 зараженных коронавирусом нового типа.

Отмечается, что уже в Зимбабве выздоровели 8489 пациентов, их выписали из медицинских учреждений. Еще 277 человек с болезнью не справились и скончались. В минздраве Зимбабве добавили, что в стране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.