Москва, , 05:31 — REGNUM Во вторник, 1 декабря, в Москве будет облачно, местами осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха — 1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 2 декабря в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 3… — 1 °C.

Ветер юго-восточный, южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 3… +2 °C днём и — 5… 0 °C ночью.

В среду, 2 декабря, днём в столице ожидается — 3… — 1 °C. По области — 5… 0 °C. Ночью в регионе ожидается — 9… — 4 °C. Преимущественно без осадков, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нынешней недели в Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях и ещё нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода.