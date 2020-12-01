Москва, , 04:44 — REGNUM Медицинские службы зафиксировали на территории России за первые 10 месяцев 2020 года 49 920 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом на инфекцию было проверено 28,3 млн граждан РФ. За аналогичный период прошлого года в стране зарегистрировали 65 796 фактов заражения ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября главный специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус заявил, что Китай предложил российской стороне принять участие в испытании китайской вакцины от вируса иммунодефицита человека.

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