Москва, , 04:49 — REGNUM В ходе продолжающейся в России вакцинации населения, прививку от гриппа сделали уже более 67,8 млн, или 46,2% граждан. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 67,8 млн человек, что составляет 46,2% от численности населения Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ были превышены в 42 субъектах РФ, преимущественно среди взрослого населения.

Напомним, что основным способом профилактики гриппа является вакцинация, оптимальным временем для которой является период с сентября по ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень вакцинации жителей Подмосковья от гриппа составляет 75% от установленного плана.

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